Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak uyarısı









Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.