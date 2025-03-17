Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'da yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23 derece
İzmir: Az bulutlu 24 derece
Adana: Parçalı ve az bulutlu 27 derece
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20 derece
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19 derece
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21 derece
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15 derece
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28 derece
Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
İç kesimlerde bugün akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz'de ise salı sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Öte yandan, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'nde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.