Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Meteorolojiden bazı bölgelere kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı

Meteorolojiden bazı bölgelere kuvvetli sağanak ve rüzgar uyarısı

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:3017/03/2025, الإثنين
Yeni Şafak
AA
Sonraki haber

Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'da yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece


Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23 derece


İzmir: Az bulutlu 24 derece


Adana: Parçalı ve az bulutlu 27 derece


Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20 derece


Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19 derece


Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21 derece


Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15 derece


Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28 derece

Yurdun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar ve kuvvetli sağanak uyarısı



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

İç kesimlerde bugün akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz'de ise salı sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'nde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

#Meteoroloji
#Hava Durumu
#İstanbul
#edirne

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konutların teslimi başladı: Listede Aksaray, Konya, Gaziantep ve Çorum var