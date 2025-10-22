Mevsimin ilk karı yağdı: Bir kent beyaza büründü

Van çevrelerinde zaman zaman kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenmektedir. Yağışların 2 bin metre üzeri rakıma sahip yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağıyla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.