Mevsimin ilk karı yağdı: Bir kent beyaza büründü

09:3822/10/2025, Çarşamba
IHA
Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve Türkiye’nin en yüksek geçitlerinden biri olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’ne mevsimin ilk karı yağdı.

Van’ı Bahçesaray ilçesine bağlayan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Türkiye’nin en yüksek karayolu geçitlerinden biri olan Karabet Geçidi bölgesi dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırdı.

Sürücülerin yolda kalmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yolda tuzlama ve temizlik çalışması başlattı.

"Van’da kuvvetli yağış bekleniyor"

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Van çevrelerinde görülen sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Van çevrelerinde zaman zaman kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenmektedir. Yağışların 2 bin metre üzeri rakıma sahip yerlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağıyla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

