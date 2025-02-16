Midesinden 28 hurma 35 zeytin çekirdeği ve 5 taş çıktı: 'Kaç senedir yiyordum zarar vereceğini düşünmedim'

Zonguldak'ta midesinden ve bağırsağından ameliyatla 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeği çıkarılan 92 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu.
Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde eşinin vefatının ardından çocuklarının yanında yaşamaya başlayan 92 yaşındaki Şerife Ay, 5 Şubat'ta karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye getirildi.
Ay'ın tomografisinde, mide ve bağırsağında yabancı cisimler tespit edildi.
Kan değerlerinin de yüksek olması nedeniyle ameliyata alınan Ay'ın ince bağırsağını 4 santimetre büyüklüğündeki taşın tıkayarak, organın çürümesine ve delinmesine neden olduğu belirlendi.
İnce bağırsağın çürüyen ve delinen kısımları alınarak sağlıklı bölümleriyle birleştirilmesinin ardından Ay'ın midesinden de 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeğinin yanı sıra hurma çekirdeklerinin sertleşmesiyle oluşan 5,5-6 santimetre büyüklüğünde 5 taş çıkarıldı.
Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından 5 gün yoğun bakımda kalan, daha sonra servise çıkarılan Ay, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
"Bir daha asla çekirdeklere elimi sürmem"
Şerife Ay da hurma ve zeytini çok sevdiğini, çekirdeklerini de yuttuğunu belirterek, "Ben böyle olacağımı ne bileyim. Köydeki kızım 'Anne bana çekirdekleri versene' dedi. 'Olmaz' deyip yuttum ama zamanla ne ekmek yiyebildim ne su içebildim. Boğazıma her şey tıkandı" diye konuştu.
Oğlunun, rahatsızlandığını fark etmesi üzerine hastane gittiklerini anlatan Ay, "Ölüyorum sandım. Beni hastaneye götürdüler. İyileşmem için ne yapılması gerektiğini söylediler. Daha sonra bizi Zonguldak'taki hastaneye götürdüler. Şu an iyiyim. Bir daha asla çekirdeklere elimi sürmem. Çekirdekleri ayıracaktım, suç bende. Kimse çekirdek yutmasın" ifadelerini kullandı.