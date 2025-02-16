Midesinden 28 hurma 35 zeytin çekirdeği ve 5 taş çıktı: 'Kaç senedir yiyordum zarar vereceğini düşünmedim'

"Bir daha asla çekirdeklere elimi sürmem"

Şerife Ay da hurma ve zeytini çok sevdiğini, çekirdeklerini de yuttuğunu belirterek, "Ben böyle olacağımı ne bileyim. Köydeki kızım 'Anne bana çekirdekleri versene' dedi. 'Olmaz' deyip yuttum ama zamanla ne ekmek yiyebildim ne su içebildim. Boğazıma her şey tıkandı" diye konuştu.