Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Midesinden 28 hurma 35 zeytin çekirdeği ve 5 taş çıktı: 'Kaç senedir yiyordum zarar vereceğini düşünmedim'

Midesinden 28 hurma 35 zeytin çekirdeği ve 5 taş çıktı: 'Kaç senedir yiyordum zarar vereceğini düşünmedim'

15:5516/02/2025, Pazar
G: 16/02/2025, Pazar
AA
Sonraki haber

Zonguldak'ta midesinden ve bağırsağından ameliyatla 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeği çıkarılan 92 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde eşinin vefatının ardından çocuklarının yanında yaşamaya başlayan 92 yaşındaki Şerife Ay, 5 Şubat'ta karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye getirildi.

Ay'ın tomografisinde, mide ve bağırsağında yabancı cisimler tespit edildi.

Kan değerlerinin de yüksek olması nedeniyle ameliyata alınan Ay'ın ince bağırsağını 4 santimetre büyüklüğündeki taşın tıkayarak, organın çürümesine ve delinmesine neden olduğu belirlendi.


İnce bağırsağın çürüyen ve delinen kısımları alınarak sağlıklı bölümleriyle birleştirilmesinin ardından Ay'ın midesinden de 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeğinin yanı sıra hurma çekirdeklerinin sertleşmesiyle oluşan 5,5-6 santimetre büyüklüğünde 5 taş çıkarıldı.

Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından 5 gün yoğun bakımda kalan, daha sonra servise çıkarılan Ay, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Bir daha asla çekirdeklere elimi sürmem"

Şerife Ay da hurma ve zeytini çok sevdiğini, çekirdeklerini de yuttuğunu belirterek, "Ben böyle olacağımı ne bileyim. Köydeki kızım 'Anne bana çekirdekleri versene' dedi. 'Olmaz' deyip yuttum ama zamanla ne ekmek yiyebildim ne su içebildim. Boğazıma her şey tıkandı" diye konuştu.

Oğlunun, rahatsızlandığını fark etmesi üzerine hastane gittiklerini anlatan Ay, "Ölüyorum sandım. Beni hastaneye götürdüler. İyileşmem için ne yapılması gerektiğini söylediler. Daha sonra bizi Zonguldak'taki hastaneye götürdüler. Şu an iyiyim. Bir daha asla çekirdeklere elimi sürmem. Çekirdekleri ayıracaktım, suç bende. Kimse çekirdek yutmasın" ifadelerini kullandı.

#Zonguldak
#mide
#bağırsak

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir Ramazan İmsakiyesi 2025: Sahur ve iftar vakitleri