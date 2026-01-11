Milyonlar için karar haftası! Araç sahipleri, anne babalar ve emekliler dikkat: Listede yok yok her şey değişiyor

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bu hafta Ankara'dan çıkacak kararlarda. Araç sahiplerinden emeklilere, çalışan ebeveynlerden site sakinlerine kadar toplumun neredeyse tamamını etkileyecek yeni düzenlemeler Meclis’e geliyor. Masada çok konuşulacak dosyalar var: trafik cezası, emeklilerin cebine girecek en düşük maaş tutarı, çalışan anne ve babalar için de izin sisteminde yeni bir sayfa açılıyor. Peki, kimler yeni yasadan nasıl etkilenecek? Hangi hatalar 'rekor' cezayla sonuçlanacak? İşte Meclis'in gündemindeki o kritik düzenlemelerin perde arkası…

1 /10 Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren "torba kanun" niteliğindeki düzenlemeler için yoğun bir mesaiye başlıyor. Trafik teröründen emekli maaşlarına, fahiş aidatlardan doğum izinlerine kadar pek çok başlık bu hafta karara bağlanacak.

2 /10 İşte Meclis gündemindeki 4 kritik başlık ve detayları:

TRAFİK MAGANDALARINA ’60 GÜN’ FRENİ

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, trafikte şiddet ve kural tanımazlık tarih oluyor. Genel Kurul'da görüşülecek teklife göre:

3 /10 SALDIRGAN SÜRÜCÜYE CEZA

Trafikte başka bir aracı ısrarla takip eden, taciz eden veya saldırı amacıyla aracından inen sürücülerin ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak. Ayrıca bu kişilerin araçları 30 gün trafikten men edilebilecek.

4 /10 MAKAS VE DRİFTE GEÇİT YOK

Yol güvenliğini hiçe sayarak "makas" atan, "drift" yapan veya konvoy oluşturarak trafiği tehlikeye düşürenlerin de ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak.

5 /10 EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL OLUYOR

Ekonomik düzenlemeler kapsamında gözler Plan ve Bütçe Komisyonu'nda olacak. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören teklif bu hafta görüşülecek. Bu düzenlemeden yaklaşık 4 milyon 917 bin emeklinin yararlanması bekleniyor...

6 /10 İŞVERENE DESTEK

Asgari ücret işveren desteği de 1.270 TL’ye çıkarılıyor. Ayrıca Türkiye Varlık Fonu'nun mali tabloları da komisyonda denetlenecek.

7 /10 ÇALIŞAN ANNE BABALARA İZİN

Aile ve iş yaşamı dengesini sağlamak amacıyla doğum izinlerinde köklü değişiklikler yolda:

Çalışan annelerin 16 hafta olan doğum izni süresi, 24 haftaya yükseltilecek.

8 /10 BABALARA EŞİT HAK

Eşi doğum yapan özel sektör çalışanı babaların 5 gün olan izni, memurlarla eşitlenerek 10 güne çıkarılacak.

9 /10 FAHİŞ AİDATLARA SINIR

Çevre Komisyonu'nda ele alınacak Tapu Kanunu değişikliği ile konut yönetimleri ve deprem bölgesi için önemli adımlar atılıyor:

Site yönetimlerinin aidat artırma yetkileri sınırlandırılarak, keyfi ve fahiş artışların önüne geçilmesi hedefleniyor.