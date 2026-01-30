Yeni Şafak
Milyonlarca anne babayı yakından ilgilendiren düzenleme için düğmeye basıldı: İşte madde madde sosyal medyaya yaş sınırı düzenlemesi

10:3030/01/2026, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK toplantısında, çocukları dijital dünyanın risklerinden korumayı hedefleyen devrim niteliğinde bir düzenleme masaya yatırılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın sunduğu ve kısa sürede hayata geçirilmesi planlanan yaş sınırı düzenlemesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Peki, sosyal medya yaş sınırı nasıl olacak, yeni düzenleme neleri değiştirecek? İşte özellikle ebeveynleri ilgilendiren o detaylar.

Türkiye, çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak amacıyla devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son AK Parti MKYK toplantısında, sosyal medya ve dijital platformlara yönelik kapsamlı bir düzenleme masaya yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından sunulan çalışma, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimini merkeze alarak dijital mecralarda radikal değişiklikler öngörüyor.

Hazırlanan yeni teklifle birlikte sosyal medya kullanımı ve dijital oyun platformları için sıkı kurallar hayata geçirilecek:


15 YAŞ SINIRI


Sosyal medya platformlarına erişim için 15 yaş sınırı getirilmesi planlanıyor. Bilimsel araştırmalar ve Türk Ceza Kanunu'ndaki cezai sorumluluk eşiği dikkate alınarak belirlenen bu sınırla, çocukların kontrolsüz içerik maruziyeti engellenecek.

EBEVEYN DENETİM ARAÇLARI


Sosyal ağ sağlayıcılarının, ebeveynlere çocuklarının hesaplarını ve kullanım sürelerini yönetebilecekleri etkin kontrol araçları sunması zorunlu hale gelecek.


HIZLI MÜDAHALE


Platformlara iletilen şikâyet başvurularının en geç 48 saat içinde cevaplandırılması şartı getirilecek.

REKLAM VE OYUN DENETİMİ


Aldatıcı reklamlar için ilave yükümlülükler istenirken; dijital oyunlar yaş kriterlerine göre derecelendirilecek. Uygun derecelendirmeye sahip olmayan oyunlar platformlarda sunulamayacak.


TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU


Günlük erişimi 100 bini aşan yurt dışı kaynaklı oyun sağlayıcıların, Türkiye’de resmi bir temsilci belirlemesi ve BTK’ya bildirmesi istenecek.

'BÜTÜNCÜ BİR DÜZENLEME İHTİYAÇTIR'


Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sunumunda mevcut mevzuatın gelişen teknoloji karşısında yetersiz kaldığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:


"Çocukların üstün yararı ilkesini esas alan, platformlara yönelik güçlü, proaktif, önleyici ve bütüncül bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var!"

Bakan Göktaş; Avusturya, Çin, Fransa ve Amerika gibi ülkelerdeki modelleri incelediklerini belirterek, Türkiye'ye özgü bir koruma kalkanı oluşturmak istediklerini vurguladı.


Çalışmanın; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yürütüldüğü ifade edildi.

SOSYAL MEDYA YAŞ KISITLAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte sosyal ağ sağlayıcıları ve oyun dağıtıcıları için yeni bir yükümlülük dönemi başlayacak. Taslağın kısa süre içinde Meclis gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.

