Milyonlarca veliye müjde: Özel okul ve üniversiteler artık serbest değil kural bazlı fiyatlandırma yapılacak





ÖZEL OKUL VE ÜNİVERSİTELERE ‘KURAL BAZLI FİYATLAMA’ DÖNEMİ





Şimşek, 2026'da enflasyonda beklenen hızlı düşüşün nedenlerinden birinin bu alandaki yapısal düzenlemeler olacağını belirterek, "Hem özel okullar hem de üniversiteler için ‘kural bazlı fiyatlama’ dönemine geçildi." dedi.





2026 İÇİN YÜZDE 20’Lİ ENFLASYON RAKAMLARI HEDEFİ





Ekonomik programda "en kritik evre" olarak nitelediği üçüncü aşamaya geçildiğini belirten Şimşek, 2026 yılına dair iyimser bir tablo çizdi.





Şimşek, "3 Şubat itibarıyla Ocak 2026 enflasyon rakamları açıklandığında çok büyük ihtimalle Türkiye, yüzde 20’li rakamları görecek. Biraz gecikmeyle de olsa enflasyon hedeflerinin, en azından bandın üst kısmı tutturulmuş olacak" ifadelerini kullandı.







