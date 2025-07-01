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Muğla'da İHA'lar havalandı: Komandolar devriyeye çıktı

Muğla'da İHA'lar havalandı: Komandolar devriyeye çıktı

13:591/07/2025, Salı
AA
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Muğla'da jandarma ve komando ekipleri, yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda devriye görevi yürütüyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, orman yangınlarının azaltılması, vatandaşların yangınlara karşı hassasiyetinin pekiştirilmesi maksadıyla çalışma yapılıyor.

Kentte hava sıcaklığının artması, rüzgarın da etkili olması nedeniyle Muğla ve ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda devriyeler artırıldı.

Jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda temizlik ateşi yakılmaması için mahalle muhtarları ve vatandaşları bilgilendirdi.

Orman yangını açısından hassas bölgelerde her türlü tedbiri alan ekipler, anız yakılmasının engellenmesi maksadıyla 440 personelle, belirlenen bölgelerin kontrolünü de yapıyor.

Ekipler yürütülen devriyelerde dron ve İHA da kullanarak vatandaşların orman yangınlarına karşı hassasiyetlerini artırıyor.

Atılan havai fişek ve dilek fenerlerinin yangına yol açabileceği yönünde işletmeleri de uyaran ekipler, arıcılıkla uğraşan vatandaşlara da kovanların tütsülenmesinde kullanılan ateşin orman yangınlarına yol açabileceği hususunda ikazda bulunuyor.

Ekipler, özellikle ormanlık ve mesire alanlarının bulunduğu alanlarda devriye gezerek, bölgeye gelen araçları sorguluyor, vatandaşların ormana girmesine izin vermiyor.

Jandarma komandoların yanı sıra, asayiş ve trafik ekiplerinin de katıldığı devriye faaliyetinde ekiplere özel eğitimli asayiş köpeği "Alfa" ve iz takip köpeği "Destan" da eşlik etti.

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