Mülkiye hakkını tehdit eden yetki

04:0024/10/2025, Friday
G: 24/10/2025, Friday
Merkez'den sembolik indirim

İş dünyasının sesine kulaklarını tıkayan Merkez Bankası, politika faizini 1 puan indirerek yüzde 39,5'e çekmekle yetindi. Yüksek faizin enflasyona ve ülke ekonomisine yarardan çok zarar verdiği ortadayken Merkez Bankası'nın, sembolik bir indirimle ‘oyalamaya devam’ etmesi dikkat çekti.


Savcılara ‘Önce el koy sonra bakarız’ yetkisi

Hâkim kararı olmadan, savcılara, kişilerin mal varlığına el koyma yetkisi tanınması gündemde. Evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa adeta hiçe sayılarak tüm mali hakların kısıtlanması sonucuna götürebilecek böyle bir düzenleme, ileride telâfisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir.


Kerem atıyor Fenerbahçe kazanıyor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, üçüncü maçında kendi sahasında Almanya'nın Stuttgart takımını mağlup etti. Üst üste ikinci maçını da kazanan sarılacivertli takımı galibiyete taşıyan golü penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

