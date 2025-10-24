Mülkiye hakkını tehdit eden yetki

Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Merkez'den sembolik indirim
İş dünyasının sesine kulaklarını tıkayan Merkez Bankası, politika faizini 1 puan indirerek yüzde 39,5'e çekmekle yetindi. Yüksek faizin enflasyona ve ülke ekonomisine yarardan çok zarar verdiği ortadayken Merkez Bankası'nın, sembolik bir indirimle ‘oyalamaya devam’ etmesi dikkat çekti.
Savcılara ‘Önce el koy sonra bakarız’ yetkisi
Hâkim kararı olmadan, savcılara, kişilerin mal varlığına el koyma yetkisi tanınması gündemde. Evrensel hukuk ilkeleri ve Anayasa adeta hiçe sayılarak tüm mali hakların kısıtlanması sonucuna götürebilecek böyle bir düzenleme, ileride telâfisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir.
Kerem atıyor Fenerbahçe kazanıyor
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, üçüncü maçında kendi sahasında Almanya'nın Stuttgart takımını mağlup etti. Üst üste ikinci maçını da kazanan sarılacivertli takımı galibiyete taşıyan golü penaltıdan Kerem Aktürkoğlu kaydetti.