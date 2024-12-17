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Munzur Dağları'nın zirvesinde tespit edildi: Nesli tükenme tehlikesi altında

Munzur Dağları'nın zirvesinde tespit edildi: Nesli tükenme tehlikesi altında

10:0617/12/2024, Salı
DHA
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Türkiye'de sayıları azalan çengel boynuzlu dağ keçileri Munzur Dağları'nın zirvesinde dronla görüntülendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerde kırmızı listede yer alan keçiler, 3 bin 300 metre rakımda karlı arazide bir süre beslendi daha sonra gözden kayboldu.

Erzincan'da Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 'Nesli tükenme tehlikesi altında olan türler' listesinde bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.

Doğal yaşamı gözlemleyen Meriç Yeter, Munzur Dağları'nda dronla görüntü alırken çengel boynuzlu dağ keçilerine rastladı.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerde kırmızı listede yer alan 'Şamua' olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçilerini görüntüleyen Yeter, bir süre hareketlerini takip etti. 

3 bin 300 metre rakımda karlı arazide bir süre beslenen keçiler, daha sonra gözden kayboldu. 

#Munzur Dağı
#çengel boynuzlu dağ keçileri
#Uluslararası Doğayı Koruma Birliği

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