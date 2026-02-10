Ne yıkılabiliyor ne satılabiliyor! Zamana direnen 6 asırlık yapı görenleri şaşırtıyor

'Ne yıkabiliyoruz ne satabiliyoruz'





Hamamın iki mirasçısından biri olan Salih Etker, yapının korunması için yıllardır çaba gösterdiklerini ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Rahmetli babası Sadullah Etker' tarafından 1960 yılında satın alınan tarihi hamamın 'aile mirası' olduğuna dikkati çeken 2 çocuk babası Etker, "Söz konusu hamam taşınmaz kültür varlığı. Yıkmamız mümkün değil. Restore etmek istiyoruz ama maliyeti çok yüksek. 3 yıldır satmak istiyoruz, alıcı çıkmıyor. Alan kişi de ne yapacağını bilmiyor" dedi.