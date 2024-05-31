Nefes kesen EFES-2024 başarıyla tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan-8 Mayıs'ta "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri" ve 9-30 Mayıs'ta "Fiili Atışlı Arazi Safhası" olmak üzere iki safha halinde gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.



