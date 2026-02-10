Nüfus 15,7 milyonu aştı! Onbinlerce kişi bu ilçeye yerleşti: İşte İstanbul’un en hızlı büyüyen ilçesi

TÜİK verilerine göre, Türkiye nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168’e ulaştı. Türkiye genelinde erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 kişi olarak kaydedildi. Böylece toplam nüfusun yüzde 50,02’sini erkekler, yüzde 49,98’ini ise kadınlar oluşturdu.