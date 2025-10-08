Ölüleri de rahat bırakmıyorlar, mezarlıktan çıkanlar şoke etti: Kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları…

Diyarbakır'da taş yapmak için mezarların etrafını kazan usta, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kazdığı her topraktan farklı bir büyü ile karşılaşan Barış Karabulut duruma tepki gösterdi.
Diyarbakır’da uzun yıllardır mezanlıklarda mezar taşı yapan Barış Karabulut, karşılaştığı büyüler karşısında şaşırdığını söyledi.
Kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını anlatan Karabulut, bunları kırıp yakarak imha ettiğini belirtti.
15 yılda 100'e yakın büyü ile karşılaşan Karabulut, bu işi yapan diğer arkadaşlarının da benzer durumla karılaştığını, onların da büyüleri yakıp imha ettiğini söyledi.
Karabulut, vatandaşları da dikkatli olmaya çağırdı.