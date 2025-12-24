Yeni Şafak
Ordu’da iki otomobil çarpıştı: Bir kişi yaralandı

21:1524/12/2025, Çarşamba
IHA
Ordu’nun Fatsa ilçesinde Tofaş otomobil ile bir aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Kumru-Fatsa yolu Gölköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yabancı plakalı otomobil ile Erdem A. yönetimindeki 14 AAP 881 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı.

 Kazada, Tofaş araçta büyük hasar oluşurken, sürücüsü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Ordu
#Trafik kazası
#Yaralı
