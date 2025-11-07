Yeni Şafak
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

22:357/11/2025, Cuma
IHA
Konya’da yolun karşısına geçmek isteyen yaya, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü istikametinden Vatan Caddesi istikametine seyir halinde olan 42 EYT 15 plakalı otomobil, cadde üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ramazan Göktaş’a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ramazan Göktaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cadde üzerindeki trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlanırken, olay yerindeki incelemelerin ardından Göktaş‘ın cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.


