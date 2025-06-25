Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
Otomobille çarpışan hafif ticari araç dereye yuvarlandı: Üç kişi yaralandı

Otomobille çarpışan hafif ticari araç dereye yuvarlandı: Üç kişi yaralandı

22:5525/06/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobille çarpışarak dereye yuvarlanan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. A.R.A. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, köprüye giriş yapmak için dönüş yaptığı esnada sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı. 

 Çarpışmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araç dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre hafif ticari aracın sürücüsü ile beraberindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolda dönüş yapan hafif ticari aracın, otomobille çarpışması sonucu dereye yuvarlandığı, çevredeki esnaf ve vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu yer aldı. 

#Trabzon
#Trafik kazası
#Akçaabat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da az önce deprem mi oldu? Son dakika İstanbul'da deprem kaç büyüklüğünde oldu? 25 Haziran AFAD son depremler