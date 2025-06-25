Otomobille çarpışan hafif ticari araç dereye yuvarlandı: Üç kişi yaralandı

Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. A.R.A. yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, köprüye giriş yapmak için dönüş yaptığı esnada sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.