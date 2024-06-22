Oturduğunuz mahallenin zemini depreme dayanıklı mı? Türk mühendisler geliştirdi: Ücretsiz kullanıma sunuldu

FAY HATLARI VE MUHTEMEL DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ DE EKLENECEK





Fayları ve oluşturabilecekleri deprem büyüklüğünü de uygulamaya eklemek için çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, “Zemin bilgilerini sorgulama birinci faz. İkinci fazın üzerinde şu anda arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bir sonraki aşamada, vatandaşlar hem bölgelerindeki fayları görebilecekler hem de bu fayların kaç büyüklüğünde deprem üretebileceğini, en son kaç yılında kırıldığını ve o günden bugüne ne kadar enerji biriktirmiş olduğunu görebilecekleri şekle getireceğiz. Bu yıl içinde tamamlamayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.