Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Park halindeki araç cayır cayır yandı

Park halindeki araç cayır cayır yandı

16:395/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

Samsun’un Kavak ilçesinde pazar yerinde park halinde bulunan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, pazar yerinde park halinde bulunan 55 TF 246 plakalı, H.A.’ya ait otomobilden aniden dumanlar yükselmeye başladı.


Alevlerin kısa sürede aracı sarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

#Samsun
#Kavak
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
E-Okul zaman kapanacak? 2026e MEB E-Okul giriş ekranı!