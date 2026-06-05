Park halindeki araç cayır cayır yandı

Samsun’un Kavak ilçesinde pazar yerinde park halinde bulunan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu.

1 /4 Edinilen bilgilere göre, pazar yerinde park halinde bulunan 55 TF 246 plakalı, H.A.’ya ait otomobilden aniden dumanlar yükselmeye başladı.



2 /4 Alevlerin kısa sürede aracı sarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



3 /4 İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

