Piknik yaparken dehşeti yaşadılar: Ekipler bölgeye sevk edildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde boş bir arazide piknik yapan vatandaşlar bir anda dehşeti yaşadı. Silahla vurulmuş şekilde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin günlerdir kayıp olan Furkan Ç.'ye(25) ait olduğunu tespit etti.

1 / 6 Halkalı Merkez Mahallesi'nde boş bir arazide saat 20.30 sıralarında piknik yapan vatandaşlar, erkek cesedi buldu.

2 / 6 Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, inceleme sırasında kişinin silahla vurulduğunu tespit etti.

3 / 6 Günlerdir kayıp olduğu ortaya çıktı Silahla vurulmuş halde cesedi bulunan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, cesedin Bağcılar'da ailesi ile yaşayan ve günlerdir kayıp olan Furkan Ç.'ye(25) ait olduğunu belirledi.

4 / 6 Ailenin Frukan Ç.'den günlerdir haber alamadığı ve çocuklarını aradıkları belirtildi.

5 / 6 Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Furakan Ç.'nin başından vurulduğu ve silahın da olay yerine yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi.