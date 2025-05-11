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Piyasa değeri tam 34 milyon lira! İmitasyon gözlükçülere nefes kesen operasyon

Piyasa değeri tam 34 milyon lira! İmitasyon gözlükçülere nefes kesen operasyon

15:0911/05/2025, Pazar
DHA
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında, kaçak olarak yurda sokulan ve piyasa değeri yaklaşık 34 milyon TL olan imitasyon güneş gözlükleri ile çeşitli hırdavat malzemeleri ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kişi de gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentiyle sınır komşusu olan Akçakale'de bir depoda kaçak malzemelerin bulunduğu yönünde bilgisini alması üzerine harekete geçti.

 Jandarma özel timlerinin de katıldığı operasyonda, söz konusu depoya baskın düzenlendi. Depoda yapılan aramada, kutular içinde muhafaza edilen 65 bin 500 gümrük kaçağı imitasyon güneş gözlüğü, 3 bin 350 İngiliz anahtarı, 290 zincirli filtre sökme aparatı, 230 ayarlanabilir pense ve 20 alyan takımı ele geçirildi.

Piyasa değerinin yaklaşık 34 milyon TL olduğu öğrenilen Suriye'den kaçak olarak yurda sokulan malzemelere el konulurken, olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.



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