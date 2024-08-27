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Polisten kaçan kamyonet kaza yaptı: Yaralılar var

07:55 - 27/08/2024 Salı
DHA

Gaziosmanpaşa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü durmayarak kaçtı. Polis ekiplerinin uzun süre takip ettiği kamyonet sürücüsü, Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda kaza yaptı. Kamyonette bulunan 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Küçükçekmece, D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. 

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Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli yunus timleri Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 09 K 9737 plakalı kamyonetten şüphelenerek, sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. 

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İçinde 5 kişinin olduğu kamyonet durmayarak polis ekiplerinden kaçtı.


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Bir süre polisin kovaladığı kamyonet D-100 Karayolu'na çıkarak Edirne istikametine kaçmaya devam etti. Uzun süre kaçan kamyoneti takip eden polis ekiplerine bölge trafik ekipleri de katıldı.

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Uyarılara rağmen durmayan kamyonet, Küçükçekmece mevkisine geldiği esnada aynı yönde ilerleyen bir otomobil ile minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araçta sıkışırken, diğer 4 kişide yaralandı.


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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İkinci bir kaza yaşanmaması için polis gelen araçları yan yola yönlendirdi. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.


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Karayolundaki trafik çalışmaların tamamlanmasından sonra tekrar normal seyrine döndü.

#Gaziosmanpaşa
#İstanbul
#Polis
#Kamyonet
#Kaza
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