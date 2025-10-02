Prof. Dr. Osman Bektaş İstanbul depremi için gizli mekanizmayı paylaştı: İstanbul'da büyük deprem olacak mı?

Merkez üssü Tekirdağ olarak açıklanan 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul dahil birçok ilde hissedildi. Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş'tan İstanbul depremi için kritik uyarı geldi. Marmara Denizi’nin altındaki fay hattında “gizli bir mekanizma” bulunduğunu söyledi.
Balıkesir ve Kütahya’daki son depremler sonrası gözler yeniden İstanbul’a çevrildi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bektaş, Marmara Denizi’nin altındaki fay hattında “gizli bir mekanizma” bulunduğunu ve bu durumun büyük İstanbul depremi senaryosunu değiştirebileceğini söyledi.
Bektaş, Marmara Fayı’nın genellikle düşünüldüğü gibi tamamen kilitli bir saatli bomba olmadığını belirterek, "fay sürünmesi (creep)" adı verilen doğal bir süreç sayesinde enerjisini yavaş yavaş boşalttığını ve bunun da 7’den büyük bir deprem olasılığını düşürdüğünü açıkladı.
Bektaş, bu sürecin özellikle 1912 Şarköy ve 2025 Silivri depremlerinde kendini gösterdiğini, depremlerin İstanbul’a ulaşmadan durduğunu vurguluyor.
Açık Valf Sistemi
Prof. Dr. Bektaş, Marmara Denizi’nin altındaki benzersiz jeolojik yapıyı işaret ederek bu olguyu “Açık valf sistemi” olarak nitelendiriyor.
Bu teoriye göre;
-Marmara'nın altındaki sıcak manto tabakası, deniz tabanında Tekirdağ, Orta Marmara ve Çınarcık gibi derin çukurlar oluşturuyor.
-Bu ısı, fay hattı boyunca derinlerden metan gazı ve sıcak su gibi akışkanların yükselmesine neden oluyor.
İstanbul'un gizli şansı
Bu teori, İstanbul’un deprem riskine dair senaryoları önemli ölçüde değiştirebilir.
Bu durum, beklenen depremin 7,5 ve üzeri büyüklüklere ulaşma ihtimalini azaltırken, Silivri depremi benzeri 6-6,5 büyüklüğünde bir sarsıntı olasılığını artırabilir. Prof. Bektaş, Marmara’daki çukurların İstanbul için adeta bir “şans” sunduğunu vurguluyor.