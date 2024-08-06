Prof. Dr. Sözbilir'den 6.7'lik deprem uyarısı: Bu fay kırılırsa... Her iki ilimizi de etkileyebilir

Bu kırılan parçanın hemen güneyinde Narlı Fayı var. Narlı Fayı'nda da 2 hendek açtık. Narlı Fayı üzerinde insanlar yaşarken, 3 deprem gerçekleştiğini gördük. Bu depremlerin sonucunda Narlı Fayı, günümüzde yine deprem tehlikesi yüksek bir fay sınıfına çıkmış durumda. Bu fayın hemen güneyinde Sakçagöz Fayı, Yesemek Fayı, Hacıpaşa Fayı gibi, Ölüdeniz Fayı'nın parçaları var. Bunlar üzerinde de önümüzdeki günlerde hendekler açacağız. Böylece Ölüdeniz Fayı'nın, Türkiye sınırları içindeki kalan kısmında nasıl bir tehlike olduğunu ve tehlike seviyesini bulmaya çalışacağız" dedi.