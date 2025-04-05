Rekor üstüne rekor kırıyor: Altın alacaklar dikkat

"Altınların kuyumculardan alınması lazım"





Elden ele dolaşan altınlardan uzak durulması gerektiğine değinen kuyumculardan Yaşar Korkut, "Kuyumcudan alırlarsa sahte altın diye bir şey olmaz. Elden ele dolaşan altınlardan almayacaklar, piyasada alınan altınların hepsinin kuyumcudan alınması lazım. Altın her geçen gün yükseliyor ama yükselmesinin sebepleri de ortada zaten. Yıl sonuna kadar 4 bin, 4 bin 500'e kadar bir beklenti var ama tam olarak ne olur onu şuanda kimse bilemez" dedi.