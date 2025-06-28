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Resmen yandılar: Termometreler 48 dereceyi gösterdi

Resmen yandılar: Termometreler 48 dereceyi gösterdi

15:2228/06/2025, Cumartesi
AA
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Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sıcaktan korunmak isteyen kimi vatandaşlar parklarda, kimileri ise Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Bazı vatandaşların su ile serinlemeye, bazılarının ise şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görülüyor.

Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırılıyor.

Hamza Çakallı, havaların çok sıcak olması nedeniyle başını örttüğünü ve serin olduğu için Balıklıgöl'deki yeşil alanda dinlendiğini söyledi.

#Balıklıgöl Yerleşkesi
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