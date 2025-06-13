Rüşvet villaları

İmamoğlu ve yakınları hakkında MASAK raporu düzenlendi. Yolsuzluk sistemini net şekilde gözler önüne seren rapor, villalardan ofislere, yurt dışı para transferlerinden kamu ihalelerine kadar karmaşık bir aklama zinciri olduğunu ortaya koydu. Tespit edilen toplam malvarlığının villa, daire ve ofislerden oluşan 25 taşınmaz ile 92 milyon TL olduğu açıklandı. Taşınmazlar, üçüncü şahıslar adına tescil edilip gizlenmiş. Kullanıcı ile ödeme yapan arasında organik bağ yok. Karşılıksız şüpheli para hareketlerinin de kaynağı belirsiz.