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Rüşvet villaları

04:0013/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Haziran 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Sanayisiz büyüme modeli düşünülemez

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, ilk çeyrekte %2’lik büyümeye karşılık, imalat sanayiinin %2,4 küçüldüğünü anımsattı. Turan, "Bir süredir büyümeyi sanayi üretimi dışındaki faaliyetler sürüklüyor. 2022’den beri GSYH %4,5 artarken, sanayi %1,1 ve tarım ise %1 büyüyor. Türkiye gibi büyük bir ekonomi için sanayisiz büyüme modeli elbette düşünülemez" dedi.

Rüşvet villaları

İmamoğlu ve yakınları hakkında MASAK raporu düzenlendi. Yolsuzluk sistemini net şekilde gözler önüne seren rapor, villalardan ofislere, yurt dışı para transferlerinden kamu ihalelerine kadar karmaşık bir aklama zinciri olduğunu ortaya koydu. Tespit edilen toplam malvarlığının villa, daire ve ofislerden oluşan 25 taşınmaz ile 92 milyon TL olduğu açıklandı. Taşınmazlar, üçüncü şahıslar adına tescil edilip gizlenmiş. Kullanıcı ile ödeme yapan arasında organik bağ yok. Karşılıksız şüpheli para hareketlerinin de kaynağı belirsiz.

Leroy Sane aslan oldu

Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane, dün sabaha karşı İstanbul’a geldi. Taraftarların havalimanında coşkulu şekilde karşıladığı Alman yıldızın transferini Avrupa basını da flaş olarak duyurdu. Dün sağlık kontrolünden geçen Leroy Sane daha sonra sarı-kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcuya senelik 9 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro imza parası ödenecek.

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