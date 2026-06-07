Sahil yazı yaşarken yaylada kar mesaisi: 10 metreyi aştı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki yaklaşık 2 bin 600 metre rakımdaki Karabul-Susambeli yolunda yürütülen çalışmalar kapsamında 60 kilometrelik bölüm ulaşıma açılırken, kapalı olan 10 kilometrelik bölümün de bir hafta içinde açılması planlanıyor.