Şaka yapacağız derken ormanı yaktılar: 80 hektar küle döndü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan ve 80 hektarlık alanda etkili olan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm" dediği öğrenildi.

1 / 11 Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

2 / 11 İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, yangına sebep olduğu değerlendirilen M.S. (20) gözaltına alındı.



3 / 11 Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



4 / 11 Zanlının ifadesinde, orman yangınını kasten çıkarmadığını iddia ederek, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm." dediği öğrenildi.



5 / 11 28 Temmuz Pazar günü Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 18 saatte kontrol altına alınmış, yangından 80 hektarlık alan etkilenmişti.

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