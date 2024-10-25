Sakarya'da feci olay: İnşaatta üzerine asansör düşen iki kişi öldü

Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047 nolu Sokak'ta meydana gelen olayda yüklenici firma tarafından yapımına devam edilen aile sağlığı merkezi inşaatında asansör bölümünün çökmesi neticesinde yüklenici firmaya bağlı usta olarak çalışan Mahsun Şahin (30) ve Metin Batır (64) isimli iki kişi enkaz altında kaldı.