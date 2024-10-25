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Sakarya'da feci olay: İnşaatta üzerine asansör düşen iki kişi öldü

Sakarya'da feci olay: İnşaatta üzerine asansör düşen iki kişi öldü

23:0625/10/2024, Cuma
IHA
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir inşaatta asansör bölümünün çökmesi neticesinde iki işçi hayatını kaybetti.

Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047 nolu Sokak'ta meydana gelen olayda yüklenici firma tarafından yapımına devam edilen aile sağlığı merkezi inşaatında asansör bölümünün çökmesi neticesinde yüklenici firmaya bağlı usta olarak çalışan Mahsun Şahin (30) ve Metin Batır (64) isimli iki kişi enkaz altında kaldı. 

 Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce enkaz altından çıkartılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı incelemesinin ardından cenazeler hastane morguna sevk edildi. 

Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

#Sakarya
#İnşaat
#Asansör

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