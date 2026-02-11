Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Sakarya’da istinat duvarı çöktü: 3 bina tahliye edildi

Sakarya’da istinat duvarı çöktü: 3 bina tahliye edildi

15:5311/02/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi neticesinde yaklaşık 3 milyonluk otomobil enkaz altında kaldı. İstinat duvarının devrildiği bina ve bölgedeki 2 binada bulunan toplam 32 vatandaş, sabahın erken saatlerinde tahliye edildi.

Kemalpaşa Mahallesi Cihat Sokak'ta 4 katlı binanın istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü.

Çöken duvar, binanın üzerine devrilerek zemin ve 1. katta bulunan dairelere zarar verdi, 1 otomobil toprak altında kaldı.

Zarar gören bina ve çevresindeki 2 binanın girişleri kapatıldı, sakinleri tahliye edildi. Bu binalarda yaşayan 32 vatandaş, Serdivan Belediyesi ekiplerince misafirhanelerine yerleştirildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Serdivan Belediyesi, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespiti için inceleme başlattı.

Mahalle sakini Emine Karakullukçuoğlu, gazetecilere, olay sırasında evde olmadığını fakat bunu beklediklerini ifade etti.

Olayın üzücü olduğunu dile getiren Karakullukçuoğlu, "Oğluma can kaybı var mı diye sordum, olmadığını öğrenince mutlu oldum ama tabii ki mal kaybı var, bu da üzücü bir şey. Biz bu bölgede otururken sadece deprem korkusuyla yaşamalıyız, evlerimiz sağlamsa ondan bile korkmuyoruz ama bu tarz ön görülemeyen şeyler acı gerçekten." dedi.

#Sakarya
#istinat duvarı
#tahliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA SONUÇ TARİHİ 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? TOKİ kura Ankara kura tarihi belli oldu mu?