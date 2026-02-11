Sakarya’da istinat duvarı çöktü: 3 bina tahliye edildi

Olayın üzücü olduğunu dile getiren Karakullukçuoğlu, "Oğluma can kaybı var mı diye sordum, olmadığını öğrenince mutlu oldum ama tabii ki mal kaybı var, bu da üzücü bir şey. Biz bu bölgede otururken sadece deprem korkusuyla yaşamalıyız, evlerimiz sağlamsa ondan bile korkmuyoruz ama bu tarz ön görülemeyen şeyler acı gerçekten." dedi.