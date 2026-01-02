Yeni Şafak
Samsun'da dev av: 353 kilogramlık orkinos 400 liradan satışa sunuldu, 'Forkliftle sekiz kişinin yardımıyla tezgaha indirdik'

19:282/01/2026, Cuma
AA
Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarında avlanan 353 kilogramlık orkinos, Samsun'da kilogramı 400 liradan satışa sunuldu.

Atakum'da bir balıkçının tezgahında satışa sunulan orkinos, görenlerin dikkatini çekti.

Kilogramı 400 liradan satılan orkinos, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla fotoğraflandı.



Balıkçı Emir Kaan Tunçer 353 kilogram ağırlığındaki orkinosu forkliftle 8 kişinin yardımıyla tezgaha indirdiklerini söyledi.



Orkinosun yakalanmasının zahmetli olduğunu vurgulayan Tunçer, "İlk defa bu büyüklükte bir balık geliyor. Çocukların çok ilgisini çekiyor. Yoldan geçen insanlar görünce çok şaşırıyor." dedi.



Müşterilerden Hasan Çalık ise ilk defa bu büyüklükte bir balık gördüğünü kaydetti.



#Düzce
#Orkinos
#Balık
