Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
10 katlı bina alev alev: Giriş katında başladı, dakikalar içinde felakete döndü

10 katlı bina alev alev: Giriş katında başladı, dakikalar içinde felakete döndü

19:3314/06/2026, Pazar
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde 10 katlı apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Batıkent Mahallesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katındaki yapı dekorasyon iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede üst katlara sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Binada yaşayanlar çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi.



 Polis ekipleri ise güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



#Şanlıurfa
#Karaköprü
#Bina
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS puanına OBP ekleniyor mu? 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB puanlama sistemi ve sonuç tarihi