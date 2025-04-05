Osman Özşef de "Bu asansör 8 yıl önce yapıldı. Asansörün karşısında 50 tane konut var. Bunun yukarısında ise 300 tane konut var. Bu asansör sayesinde insanlar alışverişlerini yapıp, 5 dakikada evlerine ulaşabiliyorlar. Bu asansörün bu konutların değerini arttırdı" diye konuştu.