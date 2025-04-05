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10 katlı apartman yüksekliğinde: 8 yıl önce yapıldı, evlerin değerini katladı

10 katlı apartman yüksekliğinde: 8 yıl önce yapıldı, evlerin değerini katladı

20:045/04/2025, Cumartesi
DHA
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Artvin'in Hopa ilçesinde Kuledibi ile Sundura mahallelerinde yaşayanlar, sarp arazideki evlerine 50 metre yüksekliğinde yapılan asansörle ulaşım sağlanıyor. 10 katlı apartman yüksekliğinde, 6 kişi kapasiteli asansör sayesinde kısa yoldan ulaşımın sağlandığı bölgedeki konutlar zamanla değer kazandı.

İlçe merkezi ile Kuledibi ve Sundura mahalleleri arasında yer alan 500 metrelik rampa yoldan yaya ulaşımının kısaltılması için 8 yıl önce belediye tarafından bölgeye asansör ve seyir terası projesi geliştirildi. Çalışmalar sonrası ilçe merkezi ile 2 mahalle arasındaki dik yamaca 50 metre uzunluğunda asansör sistemi inşa edildi.

10 katlı apartman yüksekliğindeki kabinine 6 kişi alan asansörü kullananlar, ilçe merkezinden evlerine kısa yoldan ulaşıyor. Asansör sistemi ilçeye gelen turistlerin de odağı olurken, dik merdivenlerle de ayrı ulaşımın sağlandığı bölgedeki konutlar zamanla değer kazandı. 

 İlçe halkı evlerine asansörle kısa yoldan ulaşırken, turistler asansörün zirvesinde yer alan seyir terasından sahil ve deniz manzarasını panoramik olarak izleme imkanı buluyor.

'KİM YAPTIYSA ALLAH RAZI OLSUN'


Kara yolunun ilçe merkezine uzak kaldığı için asansörü sıkça kullanan Emine Aydın, "Kim yaptıysa Allah razı olsun. Asansör olmadığı zamanlar azap, işkence çekiyorduk. Burası Hopa'ya örnek oldu. Asansörle evlerimiz değer kazandı. Çok memnunuz. Dairelerimizin değeri katlandı" diye konuştu.

'KONUTLARIN DEĞERİNİ ARTIRDI'


81 yaşındaki Hasan Cavit Kural, "Benim için çok faydalı. Yarım adamım, beni tamamlıyor. Sebep olanlardan Allah Razı olsun. Asansör sayesinde evlerimiz değerlendi" dedi.

Osman Özşef de "Bu asansör 8 yıl önce yapıldı. Asansörün karşısında 50 tane konut var. Bunun yukarısında ise 300 tane konut var. Bu asansör sayesinde insanlar alışverişlerini yapıp, 5 dakikada evlerine ulaşabiliyorlar. Bu asansörün bu konutların değerini arttırdı" diye konuştu.

#Hopa
#Artvin
#Asansör

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