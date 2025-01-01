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Sarp Sınır Kapısı'nda dönüş yoğunluğu: Kilometrelerce kuyruk oluştu, ilerlemek neredeyse imkansız

Sarp Sınır Kapısı'nda dönüş yoğunluğu: Kilometrelerce kuyruk oluştu, ilerlemek neredeyse imkansız

20:411/01/2025, Çarşamba
IHA
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Yeni yılı Gürcistan’da karşılayan tatilciler Sarp Sınır Kapısı’nda özellikle yaya geçişlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluşmasına sebep oldu. Türkiye’ye giriş yapmak isteyen tatilciler, pasaport işlemleri için saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Yeni yıla Gürcistan'da giren tatilciler, dönüş yolunda Sarp Sınır Kapısı'nın Gürcü tarafında yoğunluk oluşturdu. Gürcistan'ın popüler tatil bölgelerine akın eden vatandaşların aynı anda dönüşe geçmesi, sınır kapısındaki yoğunluğu daha da artırdı. 

 Türkiye'ye giriş yapmak isteyen tatilciler, pasaport işlemleri için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yaya girişlerinde oluşan uzun kuyruklar, yeni yılın ilk gününde eziyete neden oldu.

Yoğunluk nedeniyle sırasının gelmesini bekleyen Ece Barak, “Müzisyeniz, iş amaçlı iki gün önce geldik, aynı zamanda tatil de yaptık. Şu an inanılmaz sıra var. Yaklaşık 1 saattir bekliyorum ve ancak 2-3 metre ilerleyebildik. Uçağı kaçırma riskimiz var, umarım yetişiriz” dedi.


Eğlence için Gürcistan'a giden Bilal Kavak ise, “Buraya eğlenmeye, gezmeye geldik ama şu an gördüğünüz gibi her yer çok kalabalık. İlerlemek neredeyse imkânsız” diye konuştu.


Tatilini Batum'da geçiren Serhat Yazan da, yoğunluğun tatil dönüşünü zorlaştırdığını belirterek, “Yılbaşı tatili için Batum'a geldim. Tatil güzel ve keyifli geçti ama dönüşte sınırı geçmek biraz sıkıcı oldu. Yaklaşık 3 saattir sırada bekliyorum” ifadelerini kullandı.


#Gürcistan
#Sarp Sınır Kapısı
#Kuyruk

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