Savrun Fayı deprem uzmanlarınca inceleniyor: Çok net bir şekilde ortaya çıkardık! 6,5 büyüklüğünde bir deprem üretebilir

Kop, proje kapsamda Kahramanmaraş Fay Zonu, Savrun Fayı, Saimbeyli Fayı, Çokak Fayı, Doğanşehir Fay Zonu ve 6 Şubat depremlerinde yeni oluşan Çığlık Fayı üzerindeki çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "6 Şubat Elbistan depreminde Çardak Fayı Göksun ilçesi güneydoğusunda Aslanbeyçiftliği Mahallesi'ne kadar kırılarak geldi ve bu fay onun devamı niteliğinde. Dolayısıyla da Savrun Fayı'nda herhangi bir kırılmanın olup olmadığı ve fayın depremsellik parametrelerinin ortaya konması büyük önem taşıyor. İşte bu amaçla biz burada bu fay üzerinde hendek kazıları yapıyoruz." dedi.





Savrun Fayı ile ilgili şimdiye kadar çok farklı görüşler oraya atıldığını ifade eden Kop, bazı bilim insanlarının fayın uzunluğunu göz önünde bulundurarak 7 büyüklüğünde deprem üreteceğini söylediğini, bazı bilim insanlarının ise söz konusu fayın varlığını bile kabul etmediğini dile getirdi.