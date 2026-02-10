Seçim anket sonuçlarında büyük fark: AK Parti'nin oy oranı belli oldu

"İstanbul için çalışmaya bir an bile ara vermedik"





İstanbul'un belediyecilik ve şehir hizmetleri açısından, çok gerilere gitmeye devam ettiğini dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:





"CHP'li yönetim bir taun gibi, bir salgın gibi, bir çete gibi şehrimizin adeta iliğini emdi. İstanbul'u, İstanbul'a yakışmayan işlerle kirletti. Biz ise ilçe belediyelerimiz eliyle, hükümetimiz eliyle, İstanbul için çalışmaya bir an bile ara vermedik. Başta metrolar olmak üzere ulaşım yatırımları, kentsel dönüşüm yatırımları, çevre yatırımları, sağlık yatırımları, eğitim yatırımları… İstanbul için her alanda her türlü yatırımı büyük bir görev şuuruyla yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Hizmette olmayanların nerede olduklarını acı bir tecrübe olarak öğrendik. Sahte gülücükler, kamera bantları, gizli buluşmaların ardında ne yattığını, iddianame ortaya çıkınca, sanıkların ifadelerinde, itirafçıların itiraflarında gördük."