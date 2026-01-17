Olay, 15 Ocak akşamı, Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi’nde havuzlu lüks villada meydana geldi. İddiaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) vize danışmanlığı yapan ve sanal medyada paylaştığı videolarla tanınan Sergen Altunbaş ile 5 yıl önce boşandığı ancak halen birlikte yaşadığı eski eşi Gizem Deniz arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.