Silivri'de otomobil TIR'ın altına girdi: Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kazanın etkisiyle TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü B.A. araçta sıkıştı. Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otoyol da güvenlik önlemi alınırken sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.















