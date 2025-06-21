Sodalı suları ve yaylalarıyla ünlü Dereli, doğa tutkunlarını ağırlıyor

Giresun-Sivas güzergahında Dereli-Giresun kaya yolu ve Eğribel Tüneli'nin tamamlanmasının turizme olan katkısına dikkati çeken Şenlikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Geriye kalan kısmın ihale edilip tamamlanması halinde Giresun'un sosyal ve ekonomik potansiyeli çok artacaktır. Bugünkü turizm hareketini konuşuyoruz ama yolun kalan kısmının yapılması sonrası İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'den de ilimize çok yoğun gelişler olacaktır. Ben bu turizm potansiyelinin çok daha yukarıya çıkacağını düşünüyorum."