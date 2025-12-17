Sokak ortasında eşini darp edip başına silah dayamıştı: Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı

İstanbul Kağıthane'de Yağmur Serin E. (21) daha önceden hakkında uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Bilal E. (21) tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbedildi. Kadının 'Yardım edin, polis çağırın' diye ağladığı olayda Bilal E., elindeki silahı kadının başına dayadı. Müdahale etmek isteyen çevredekileri de silahla tehdit eden ve sonrasında polis tarafından yakalanan Bilal E. tutuklandı. Yağmur Serin E., yaşadığı dehşeti anlattı.
Geçtiğimiz günlerde Çağlayan’da yaşanan olayda, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılan ve hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Yağmur Serin E., çocuklarını babalarıyla görüşmeleri için eve bıraktı. Çocukların içeri girmesinin ardından Bilal E., kadının yanına gelerek konuşmak istedi. Olumsuz yanıt almasına rağmen ısrarını sürdüren Bilal E., bir süre sokakta bekledi.
Kadını darp edip başına silah dayadı
Bilal E. ardından kadını arabanın arkasına sıkıştırarak darp etmeye başladı. Vatandaşların gözü önünde tekme ve yumruklarla saldıran Bilal E., kadına küfür de etti.
Kadının bağırarak ağladığı olay sırasında bazı vatandaşların müdahale etmesi üzerine Bilal E., silahını çekti. Kadının başına silah dayayan Bilal E. ardından da çevredeki vatandaşları tehdit etti. Daha sonra aşağı doğru koşarak sokaktan uzaklaşan Bilal E., bir süre sonra gözden kayboldu. Kadının 'Polis çağırın, yardım edin' diyerek ağladığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Saldırgan koca tutuklandı
Olayın ardından Yağmur Serin E.'nin emniyete giderek eşi Bilal E.’den şikayetçi olması üzerine polis ekipleri Bilal E.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Bilal E. emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilal E., çıkarıldığı mahkemede 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Tehdit hakaret' suçlarından tutuklandı.
'Hamile olduğumu öğrendim'
Yaşananları anlatan Yağmur Serin E., "2024 Ocak ayında eşimle tanıştım. Sonra hamile olduğumu öğrendim. Şikayet etmemden korktu. Evlenmek istedi, kandırdı, evlendik. Şiddeti başladı. Uyuşturucusu her zaman devam etti. Ben hep çocuğum için sustum. Yine yapmaya devam ediyordu. Karışınca şiddete meyil oluyordu. Ailesi de buna şahit. Ailesini de hiçbir zaman dinlemedi. Babasına, annesine de aynı şekilde bağırıyordu. Sonra ben babamın evine geldim. Ayrılmak istediğimi söyledim. Boşanma davamı açtım. Uzaklaştırma kararımı aldırdım" dedi.
"Önce seni öldüreceğim sonra kendimi"
Yağmur Serin E. "Babamın evine gelip kapıları yumruklamalar, camları kırmalar, bana silah resimleri gönderiyordu. Sonra ben kızımı aldım birkaç gün önce. Tekrar ertesi gün ablasıyla görüştüm. Getirmemi söyledi. Kızımı götürdüm. Evde olduğunu bilmiyordum. Bilseydim asla gitmezdim. Kapıdan, taksiden verdim. Ondan sonra beni yakaladı. Kafama silah dayadı. 'Ya geleceksin, evinde oturacaksın ya da seni öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etmeye başladı. Camdan bizi gören bir kadın 'Bırak kızı diyerek' dikkatini dağıttı. O sırada yukarı doğru koşmaya başladım kameralardaki gibi. Sonra telefonlarımı almaya çalıştı polisi aramayayım diye. İzin vermeyince ilk önce kafa attı, sonra da dövmeye başladı. Silahı çıkarttı. Bana yardım etmek isteyen insanlara da silah çekti; 'Yaklaşmayın, silahım var, sıkarım' diyerek. Hiçbir şey yapamadım. Sadece 'Polis çağırın' diye bağırmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.
'Böyle biriyle yuva kurduğum için pişmanım'
Yağmur Serin E., "Benim durumuma kimse düşmesin. Ben bilmiyordum böyle bir insan olduğunu. Böyle bir insan da değildi. Daha sonra değişti. Kimse yaşamasın istiyorum böyle bir hayatı. Ben hiç düşünmezdim bugüne geleceğimi, böyle olacağını. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Şu an içerideymiş. Ben hala karakollarda savcılıklarda uğraşıyorum. Bana yaptığı tehditleri, şikayetleri veriyorum. Benim yerimde bir başkası da olabilirdi, sizin bir kızınız da olabilirdi, bir akrabanız da olabilirdi. Hak edenin hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum. Böyle bir insanla ben de yuva kurduğum için çok pişmanım" diye konuştu.