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Son kurban Eslem

Son kurban Eslem

04:0019/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Ocak 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 19 Ocak 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Başıboş köpekler bir çocuğu daha öldürdü: Son kurban Eslem

Başıboş köpeklerin son kurbanı Yüksekova’da yaşayan 12 yaşındaki Eslem Teker oldu. Kütüphaneden kitap almak üzere evinin yakınındaki boş alana çıkan küçük kız köpeklerin saldırısına uğradı. Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri ile hastanedeki doktorların tüm çabası boğazından ısırılan Eslem’i kurtarmaya yetmedi.


Üretim altyapısı artıyor: Tarıma dokuz yeni organize bölge

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl 9 adet Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) alt yapısını tamamlayıp üreticilerin hizmetine sunacak. Bakanlık, 2028 sonuna kadar 42 ilde 61 OTB kuracak. Bu tesisler sayesinde, tarımsal üretimde önemli artış sağlanacak. Öte yandan sektörde gıda güvenliği, enerji verimliliği ve istihdam artışı hedefleniyor.


Kartal yine tekledi

Geçen hafta Bodrum galibiyetiyle 3 maçlık suskunluğunu bozan Beşiktaş, dün evinde Samsunspor’la berabere kalarak istikrarsız sonuçlarına bir yenisini ekledi. Konuk ekip 64'te 10 kişi kalınca hareketlenen siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Solskjaer’in tribünden izlediği maçta gol atmayı başaramadı.


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