Başıboş köpekler bir çocuğu daha öldürdü: Son kurban Eslem

Başıboş köpeklerin son kurbanı Yüksekova’da yaşayan 12 yaşındaki Eslem Teker oldu. Kütüphaneden kitap almak üzere evinin yakınındaki boş alana çıkan küçük kız köpeklerin saldırısına uğradı. Olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri ile hastanedeki doktorların tüm çabası boğazından ısırılan Eslem’i kurtarmaya yetmedi.



