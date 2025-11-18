Sular altında kalacak olan kabristan taşınıyor: 2008 yılında kaybettiği oğlunun kemiklerini toplayan muhtar gözyaşlarına boğuldu

Merkeze bağlı Tekke köyleri mevkisindeki Köroğlu Çayı üzerine yapılan Tekke Barajı’nın yüzde 90’ı tamamlanma aşamasına geldi. Çalışmalarına 2014'te başlayıp, 2026 yılı sonu itibarıyla su tutmaya başlaması hedeflenen baraj, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan ilçelerine içme suyu sağlayacak. Bu kapsamda, arıtma tesisi de yapılacak. 76,50 metre yüksekliğe sahip barajda, 56 milyon metreküp su tutulması hedefleniyor. Barajdan alınacak suyla aynı zamanda 148 bin dekar arazinin tarımsal sulanması hedefleniyor.









180 KABİR TAŞINACAK









Barajın su tutmasıyla Tekkedere köyünün Devren Mahallesi, Köroğlu Çayı’nın suları altında kalacak. 45 hane bulunan köyde yaşayanlar, kendileri için yeni yapılacak köye taşınmayı bekliyor. Barajın yakınında yeni bir köy alanı da belirlendi. Barajın su tutmasıyla birlikte köyün Devren Mahallesi’ndeki yaklaşık 180 kabrin bulunduğu mezarlık da sular altında kalacak. Müteahhit firma tarafından mezarlar, belirlenen başka alana taşınıyor. İş makinesiyle kazılıp toprak altından çıkarılan kabirler, belirlenen farklı bir alanda toprağa veriliyor. Köyde yaşayanlar da kaybettikleri yakınlarının kabirlerinin açılıp taşınma sürecini takip ediyor.







