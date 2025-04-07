Sümela Manastırı Ramazan Bayramı tatilinde 13 bin 826 ziyaretçi çekti

Yıldırım, turizm sezonunun da aynı şekilde geçmesini beklediklerini belirterek, "Ziyaretçilerimizin Sümela'nın dış görünüşü, doğal yapısı, manzarası ve tabiatı çok hoşlarına gidiyor. Böyle manzaralı bir yer yok. Cami Boğazı Yaylası, Çakırgöl ve yukarıda daha güzel yaylalarımız var. Herkesin buraları görmesini isteriz." diye konuştu.