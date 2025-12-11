Suyunu kar yağınca gelecek

Sular kar yağınca gelecek

Ankaralıların başı su kesintileriyle dertte. Başkent genelinde son günlerde yaşanan susuzluk sebebiyle gözler Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi. Ancak belediye yönetimi durumu ASKİ’nin internet sitesinden yaptığı “arıza kaynaklı plansız su kesintisi” duyurularıyla geçiştiriyor. 153 Mavi Masa yetkilisi, kesintilerin geceleri devam edeceğini söyledi. Bunun ne kadar süreceği sorulduğunda ise şu komik cevabı verdi: Kar yağana kadar.