Suyunu kar yağınca gelecek

Merkez'den beklenti beş puanlık faiz indirimi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son faiz kararını bugün açıklayacak. Enflasyonun yüzde 31, politika faizinin ise yüzde 39,5 seviyesinde olduğuna dikkat çeken iş dünyası, 8 puandan fazla reel faizin olduğu bir ortamda Merkez Bankası'nın rahatlıkla 500 baz puanlık indirim yapabileceğini belirtiyor.
Sular kar yağınca gelecek
Ankaralıların başı su kesintileriyle dertte. Başkent genelinde son günlerde yaşanan susuzluk sebebiyle gözler Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çevrildi. Ancak belediye yönetimi durumu ASKİ’nin internet sitesinden yaptığı “arıza kaynaklı plansız su kesintisi” duyurularıyla geçiştiriyor. 153 Mavi Masa yetkilisi, kesintilerin geceleri devam edeceğini söyledi. Bunun ne kadar süreceği sorulduğunda ise şu komik cevabı verdi: Kar yağana kadar.
Kazanmak için sahaya çıkacağız
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Brann karşılaşması öncesi takımın form durumundan memnun olduğunu belirtirken, “Hedefimiz önce ilk 24, ardından da ilk 8 içinde yer almak” diye konuştu.