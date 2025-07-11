Talep patladı, hedef 72 ton: Lapseki şeftalisine yurt dışından yoğun ilgi

Kilogramı 70-130 lira





Yörenin en büyük şeftali üreticilerinden Volkan Yıldırım, coğrafi işaretli Lapseki şeftalisinin hasadına başladıklarını, 4 aylık hasat süresince şeftalilerin cinslerine göre ürün vereceğini anlattı. Yaklaşık 20 yıldır babadan kalan 80 dekarlık arazide şeftali üreticiliği yaptığını belirten Yıldırım, bahçesinde yaklaşık 16 çeşit şeftali ve nektarin yetiştirdiğini söyledi. Ürünlerinin hem iç piyasa hem de ihracata yönelik olduğunu aktaran Yıldırım, "Donun etkisiyle şeftali rekoltesinde geçen seneye kıyasla yüzde 20'lik azalma var ama fiyatlar memnun ediyor bu sene. Şu anda şeftali ve nektarinin kilogramı 70-130 lira arasında değişiyor." diye konuştu.