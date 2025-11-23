Tam 2 buçuk saatte 4 kişi yakaladı: 115 kiloluk dev kılıç balığının fiyatı şaşırttı

65 bin TL karşılığında satıldı

Avın başlamasından itibaren 2 buçuk saat boyunca mücadele eden balıkçılar, güçlü yapısı ve direnç göstermesiyle bilinen kılıç balığını büyük bir uğraş sonucu tekneye çekmeyi başardı. Kıyıya getirildiğinde dört kişinin yardımıyla taşınabilen dev balık, hem boyutu hem de ağırlığıyla bölgede son yılların en dikkat çekici avlarından biri olarak kayıtlara geçti. Kıyıya çıkarılırken dört kişinin yardımıyla taşınan dev balık, daha sonra İzmir’de bir işletmeye kilosu 500 TL’den toplam 65 bin TL karşılığında satıldı.