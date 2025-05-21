Tarlada ilginç yöntem: Güneş patlatmasın diye sabahı bekliyorlar, bir ay sürüyor

"Bu yıl yaşanan zirai don, gül rekoltesini yüzde 35 oranında düşürdü"





GÜLBİRLİK Genel Müdürü İbrahim Işıdan, hasat sezonunun 12 Mayıs itibarıyla düşük miktarda başladığını ancak havaların ısınmasıyla alımların hız kazandığını söyledi. Işıdan, "Gül hasat mevsimimiz bugün itibari ile başladı. Bu yıl yaşanan zirai don, gül rekoltesini yüzde 35 oranında düşürdü. Ancak bu kaybı, ürünlerimizi daha değerli kılarak telafi etmeye çalışacağız" dedi.