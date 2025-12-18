Tek katlı evde çıkan yangında yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Hamide Gündağ (74) yaralandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Mersincik Mahallesi Zuhal Sokak'taki tek katlı evde çıktı. Hamide Gündağ’ın oturduğu evden dumanların yayıldığı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Gündağ'ı, evden çıkardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Gündağ, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.