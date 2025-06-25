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Tekirdağ'da makilik yangını: 2,5 hektarlık alan zarar gördü

Tekirdağ'da makilik yangını: 2,5 hektarlık alan zarar gördü

19:5225/06/2025, Çarşamba
DHA
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde otlukta çıkıp, makilik alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan çalışmayla söndürüldü.

Yangın, Şarköy'ün İğdebağları Mahallesi'nde otlukta çıktı. Alevler, makilik alana sıçradı.

İhbarla bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Havadan 1 helikopter, karadan 3 arazöz, Şarköy Belediyesi iş makineleri ve tankerlerle, mahalle sakinleri de traktörleriyle alevlere müdahale etti.

Yangın söndürülürken, 2,5 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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