Termometreler eksi 13’ü gösterdi: Araç camları buz tuttu

10:3821/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Kars’ta mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları, kışın çetin yüzünü erken gösterdi.

Sabah erken saatlerde termometreler sıfırın altında 13 dereceyi gördü.

Sabah işe gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, araçlarının camlarında oluşan buz tabakasıyla karşılaştı. Vatandaşlar araçlarını ısıtmak için çalıştırırken, dakikalarca da araçlarının buz tutan camlarını temizledi.

Hava sıcaklığının eksi 13 dereceye düştüğünü ifade eden Emre Kızılboğa, "İş yerimi açmaya gidiyorum, Kars’ta şuan eksi 13 derece soğuk var. Yollar buz tutmuş, araçlarımızın camları buz tuttu, çalıştıramadık" dedi.

Öte yandan aracının camının buzunu temizleyen vatandaş, ısınmak için aracın içerisine girdi. Aracın içerisinde ısınmaya çalışan vatandaş kameralara yansıdı.

 Kars’ta soğuktan caddelerdeki su birikintileri buz tutarken, park ve bahçelerde kırağı oluştu.

Hava sıcaklığı kentte gece eksi 15 derece, gündüz saatlerinde ise eksi 13 derece olarak ölçüldü. Kentte özellikle geceleri hava sıcaklığı hissedilir derecede düşüyor. 

Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

#Kars
#soğuk
#kar
#buz
